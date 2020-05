RyanAir | Due anni per tornare alla normalità

Leggi su blogo

(Di venerdì 1 maggio 2020) Solo pochi giorni fa l'amministratore delegato diMichael O'Leary si era detto pronto a non applicare "le stupide regole di distanziamento per il coronavirus" e in queste ore la compagnia aerea low cost ha fatto sapere che la crisi legata al coronavirus COVID-19 potrebbe risultare in 3mila esuberi tra piloti e membri dell'equipaggio da quifine dell'emergenza.sta valutando una riduzione del 20% degli stipendi dei propri dipendenti, così come la chiusura di alcune basi in Europa fino a quando il traffico aereo non potrà;. Le tempistiche ipotizzate dasono piuttosto lunghe: potrebbero volerci almeno dueaffinché la domanda dei passeggeri ritorni ai numeri pre-COVID.La compagnia aerea irlandese ha fatto sapere che il 99% dei voli resterà a terra fino al mese di luglio e in queste ora sta negoziando ...