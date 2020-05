Perché il 1° maggio è festa nazionale

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 1 maggio 2020) Il 1°è ladei Lavoratori, chiamata anchedel lavoro, una ricorrenza fondamentale in ricordo di quanti si sono battuti e hanno dato la vita per migliorare la propria condizione di lavoratori sfruttati oltre i limiti dell’umana sopportazione. Le origini delladei lavoratori La lunga storia delle lotte operaie e delle sanguinose repressioni del secolo passato hanno dato un senso a una giornata nata nel pieno della crescita dei grandi movimenti di massa dei lavoratori che a fine Ottocento rivendicavano i propri diritti. Sappiamo che già il 5 settembre 1882 l’Ordine dei Cavalieri del Lavoro, associazione dei lavoratori americani fondata nel 1869 negli Stati Uniti, aveva proposto per la prima volta il 1°come giorno di festività. Era l’epoca che i libri di storia chiamano Rivoluzione industriale, un fenomeno ...