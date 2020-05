Letizia di Spagna | il segreto sul rapporto con i suoceri che colpisce il cuore di Felipe

Leggi su dilei

(Di venerdì 1 maggio 2020) Il primo periodo a corte didinon è stato facile. Per chi non lo sapesse, pare che la sua presenza sia stata a lungo osteggiata dai genitori diVI, ovvero Juan Carlos I e di Sofia di Grecia. I due, diventati poi i suoi, non avrebbero mai smesso di fare notare al figlio quanto la bella Ortiz fosse inadatta al ruolo di Regina Consorte. Iltrae i, pertanto, non è mai stato semplice. Per quanto riguarda la relazione con Sofia di Grecia e con le altre donne della Famiglia Reale, si parlava di fredda cortesia limitata al fatto che la Regina Sofia e le figlie Cristina ed Elena volessero comunque mantenere unlibero da tensioni con le nipoti Leonor e Sofia. A essere del tutto compromesso sembrava invece il legame tradie Juan Carlos: si vociferava infatti che non si rivolgessero neanche la parola, a ...