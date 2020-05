La Vita in Diretta, “rapporti pessimi” tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano? Il conduttore: “Lo dico in diretta…” (Di venerdì 1 maggio 2020) “L’unica che dovrebbe lasciare è Lorella Cuccarini, ma più per via dei pessimi rapporti con il co-conduttore Alberto Matano che per i deludenti risultati della Vita in Diretta”, si legge in un articolo pubblicato da Repubblica dedicato alle novità sulla prossima stagione televisiva. Indiscrezione che, come immaginabile, ha attirato l’attenzione: già nelle scorse settimane il sito Affari Italiani aveva accennato ai rapporti non idilliaci tra i volti del contenitore pomeridiano di Rai mentre Dagospia aveva ipotizzato un futuro in bilico per la bionda showgirl. Matano e Cuccarini hanno deciso a loro modo di smentire voci sui loro rapporti tesi, nella puntata del 30 aprile il giornalista ha riservato parole al miele alla collega annunciando il ritorno alla normale programmazione dalle 16.50 da lunedì 4 maggio: “Lorella, io ... Leggi su ilfattoquotidiano La Vita in Diretta - problemi tra Lorella Cuccarini e Matano? Arriva la smentita

La vita in diretta - Alberto Matano e le tensioni con Lorella Cuccarini : ‘Lo dico in diretta’

La vita in diretta : Matano smentisce la crisi con la Cuccarini (Di venerdì 1 maggio 2020) “L’unica che dovrebbe lasciare è, ma più per via dei pessimi rapporti con il co-conduttoreche per i deludenti risultati dellain”, si legge in un articolo pubblicato da Repubblica dedicato alle novità sulla prossima stagione televisiva. Indiscrezione che, come immaginabile, ha attirato l’attenzione: già nelle scorse settimane il sito Affari Italiani aveva accennato ai rapporti non idilliaci tra i volti del contenitore pomeridiano di Rai mentre Dagospia aveva ipotizzato un futuro in bilico per la bionda showgirl.hanno deciso a loro modo di smentire voci sui loro rapporti tesi, nella puntata del 30 aprile il giornalista ha riservato parole al miele alla collega annunciando il ritorno alla normale programmazione dalle 16.50 da lunedì 4 maggio: “, io ...

LegaSalvini : ++ OGGI IL CAPITANO OSPITE A 'LA VITA IN DIRETTA' ++ Appuntamento alle ore 17:15, su Rai 1. - mattino5 : 'Il bar è la mia vita e ora perdo tutto' Parla in diretta a #mattino5 una barista in difficoltà a causa della chiu… - Mov5Stelle : ?? Alle 17:15 @luigidimaio sarà ospite a La Vita in Diretta, su Rai1. Non perdetelo! - GiusCandela : Repubblica: 'Cuccarini dovrebbe lasciare per i pessimi rapporti con Matano'. Il giornalista: 'Lorella è una partner… - zazoomnews : La Vita in Diretta problemi tra Lorella Cuccarini e Matano? Arriva la smentita - #Diretta #problemi #Lorella… -