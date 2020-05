Götze Lazio, Schira: «Tare ci ha abitutato a questi colpi, però…» (Di venerdì 1 maggio 2020) In casa Lazio si fa un gran parlare di Mario Götze: il tedesco è in scadenza con il Borussia Dortmund. La situazione Mario Götze sarà uno dei grandi nomi che potrebbero infiammare il prossimo calciomercato. Il tedesco è in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund ed è accostato alla Lazio. Nicolò Schira, intervenuto ai nostri microfoni, non è convinto dall’operazione. GÖTZE – «È un giocatore che va a scadenza e viene proposto, ma è comunque un’operazione onerosa. Bisognerà capire cosa succederà alla Roma a livello societario, se arriverà Friedkin o se rimarrà Pallotta, che vorrebbe tagliare gli ingaggi del 30% e ridurre gli investimenti. Sul fronte Lazio, Tare ci ha insegnato che questi colpi è capace di estrarli dal cilindro, però in ... Leggi su calcionews24 Calciomercato Roma : derby con la Lazio per Gotze

Mario Gotze alla Lazio?/ Calciomercato - Lotito studia il colpo alla "Klose"

Calciomercato Lazio : si pensa al colpo Gotze. Derby con la Roma (Di venerdì 1 maggio 2020) In casasi fa un gran parlare di Mario Götze: il tedesco è in scadenza con il Borussia Dortmund. La situazione Mario Götze sarà uno dei grandi nomi che potrebbero infiammare il prossimo calciomercato. Il tedesco è in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund ed è accostato alla. Nicolò, intervenuto ai nostri microfoni, non è convinto dall’operazione. GÖTZE – «È un giocatore che va a scadenza e viene proposto, ma è comunque un’operazione onerosa. Bisognerà capire cosa succederà alla Roma a livello societario, se arriverà Friedkin o se rimarrà Pallotta, che vorrebbe tagliare gli ingaggi del 30% e ridurre gli investimenti. Sul fronteci ha insegnato cheè capace di estrarli dal cilindro, però in ...

voceditalia : Mercato: Arthur no a Inter, per Lazio sfuma Goetze - milansette : Il Messaggero - Non solo Roma e Milan: anche la Lazio su Götze - sportli26181512 : Il Messaggero - Non solo Roma e Milan: anche la Lazio su Götze: Secondo quanto riporta il Messaggero continua l'int… - Felipe_Update : Lazio are interested in Borussia Dortmund's Mario Götze, according to la Gazzetta dello Sport. - AustinMKell : RT @swearimnotpaul: Lazio are interested in Borussia Dortmund's Mario Götze, according to la Gazzetta dello Sport. #BVB #SSLazio -

Ultime Notizie dalla rete : Götze Lazio Coronavirus, in Germania i contagi tornano a salire dopo l'allenamento delle misure restrittive Giallorossi.net