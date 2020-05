Fase 2 | Raggi | parchi riaperti ma no picnic né partite calcio

(Di venerdì 1 maggio 2020) "Dal 4 maggio iriapriranno in maniera graduale ma sempre mantenendo il distanziamento. Sarà consentita l'attività sportiva individuale, le passeggiate singolarmente o accompagnando bambini e persone disabili. No aio alledi calcetto. Andiamo a respirare nel verde dopo 55 giorni in casa ma niente assembramenti". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginianel corso di una diretta Facebook.

I pazienti ricoverati all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma oggi – venerdì 1 maggio – sono 95, 16 dei quali in terapia intensiva. Lo rende noto il bollettino odierno dell’istituto specializzato in ...Per salire a bordo dei mezzi pubblici - siano essi bus, tram, vagoni della metro - sarà obbligatorio usare le mascherine (non solo quelle chirurgiche ma anche quelle in tessuto) e si dovranno mantener ...