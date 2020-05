Decalogo per il ciclismo in sicurezza: #IoVadoInBici, 10 regole da rispettare. Il protocollo di ACCPI e FCI (Di venerdì 1 maggio 2020) L’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani (ACCPI) e la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) hanno sottoscritto un Decalogo per la ripresa degli allenamenti e hanno invitato anche tutti i cicloamatori a rispettarlo. Da lunedì 4 maggio, infatti, si potrà tornare ad andare in bicicletta ma bisognerà rispettare diverse regole come il rispetto del distanziamento interpersonale e sono sempre vietati gli assembramenti e le attività di gruppo. Si tratta di norme di buon senso e di igiene come ad esempio usare fazzoletti monouso, portare con sè mascherina e guanti, igienizzare borraccia e attrezzatura. Di seguito il Decalogo per il ciclismo in sicurezza. #IoVadoInBici non solo per svolgere un’attività sportiva o ludica, ma anche per lavorare, fare la spesa, muovermi mantenendo il distanziamento sociale, di vitale ... Leggi su oasport Ciclismo - Davide Cassani stila il suo decalogo per tornare in bici : “Avanti con giudizio”

