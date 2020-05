Concerto del Primo Maggio 2020, la scaletta dell’evento: ospiti anche Vasco Rossi, Gianna Nannini e Zucchero, Sting e Patti Smith le star internazionali (Di venerdì 1 maggio 2020) Quella di quest’anno sarà una edizione storica e unica del tradizione Concertone del Primo Maggio. Non si terrà alla tradizionale Piazza San Giovanni di Roma, ma su palchi diversi disseminati tra Roma, Milano (le location scelte il Museo del 900 e le Terrazze Martini), Bologna, Napoli, Bassano Del Grappa e Firenze. Quartier generale rimane Roma con l’allestimento all’Auditorium Parco della Musica. Alla conduzione della kermesse “Musica per l’Italia – Lavoro in sicurezza: per costruire il futuro”, che inizierà su Rai Tre alle 20 (non più dal Primo pomeriggio) fino a mezzanotte, c’è Ambra Angiolini per il terzo anno consecutivo. Quattro ore di testimonianze, racconti e musica live per rendere oMaggio a tutte le lavoratrici e i lavoratori, a tutti gli italiani, che con grande senso di responsabilità ... Leggi su ilfattoquotidiano Come sarà il Concerto del primo maggio quest’anno

Concerto del Primo Maggio 2020 – Con Ambra Angiolini in diretta su Rai 3.

