Con la fase due tornano le risse Sì | si stava meglio in quarantena

zaiapresidente : ?? Ecco il documento per la 'fase 2' che abbiamo presentato al Governo assieme ai colleghi presidenti di Regione, co… - FrancescoBonif1 : “C'è una divisione tra garantiti e non garantiti.Tutti abbiamo paura del virus, ma chi ha la certezza di arrivare a… - Agenzia_Ansa : #Fase2 @matteorenzi 'La Calabria riapre bar e ristoranti? Bene, lo fa in sicurezza e all'aperto. Meglio così che… - pedrocunit : RT @alsfighteurope: #Nurown di @BrainstormCell ha dimostrato di essere efficace nel trattamento di #SLA / #MDM e una sperimentazione di fas… - marcopiccari1 : @GianniBecci Ora niente ma in una prima fase avrebbe avuto un impatto maggiore. Con rispetto ma per me rimane una p… -

Ultime Notizie dalla rete : Con fase Navigazione: con la fase 2 più traghetti e torna il battello Lecco Notizie Fase 2 e caos (pre) aperture, Decaro contro i governatori: Comuni pronti a disertare loro ordinanze

«I provvedimenti di divieto decisi nei decreti del presidente del Consiglio dei ministri vengono assunti sulla base di un algoritmo che tiene sotto controllo sia i dati del contagio sia i posti di ter ...

Notiziario del mattino

Maggiormente adeguata a quello che per esempio anche il partito democratico ma credo tutti gli italiani si auspica una cioè con maggiore chiarezza di contenuti di proposte di prospettiva quindi mi è p ...

«I provvedimenti di divieto decisi nei decreti del presidente del Consiglio dei ministri vengono assunti sulla base di un algoritmo che tiene sotto controllo sia i dati del contagio sia i posti di ter ...Maggiormente adeguata a quello che per esempio anche il partito democratico ma credo tutti gli italiani si auspica una cioè con maggiore chiarezza di contenuti di proposte di prospettiva quindi mi è p ...