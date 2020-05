British Airways e Ryanair, l’ora dei tagli (Di venerdì 1 maggio 2020) (Teleborsa) – Si aggrava oltremanica l’impatto della crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 sul trasporto aereo. Dopo avere annunciato il taglio di 12mila dipendenti sul totale di 45mila, British Airways avrebbe deciso di abbandonare le operazioni sull’aeroporto di Londra Gatwick, il secondo scalo per importanza del Regno Unito, dove genera un sesto dei 44 milioni di passeggeri annui, e sarebbe pronta a licenziare 1.100 piloti. Sulla festività del primo maggio piomba anche l’annuncio di un taglio di 3.000 posti di lavoro da parte del vettore irlandese Ryanair, il cui ceo Michael O’Leary si batte affinché a bordo degli aerei possano essere occupati tutti i posti disponibili imponendo ai passeggeri il solo obbligo di mascherine. La più grande compagnia aerea low cost continentale è pronta riprendere i voli, con la ... Leggi su quifinanza Coronavirus UK : 21.678 morti - 161.145 casi/ British Airways licenzia 12mila persone

IAG chiude conti in rosso e British Airways licenzia 12mila dipendenti

