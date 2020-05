Approvata la richiesta di Crimi: gioco d’azzardo ultimo a riaprire (Di venerdì 1 maggio 2020) Crimi si prende il merito di aver bloccato la riattivazione di alcuni giochi all’interno delle tabaccherie: saranno gli ultimi a riaprire. Non è ancora chiaro di chi sia il merito ma il gioco d’azzardo sarà l’ultimo a rientrare in attività. Il 4 maggio ripartono comunque Lotto e SuperEnalotto e molte altre attività. Le slot, però, … L'articolo Approvata la richiesta di Crimi: gioco d’azzardo ultimo a riaprire proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 1 maggio 2020)si prende il merito di aver bloccato la riattivazione di alcuni giochi all’interno delle tabaccherie: saranno gli ultimi a. Non è ancora chiaro di chi sia il merito ma ild’azzardo sarà l’a rientrare in attività. Il 4 maggio ripartono comunque Lotto e SuperEnalotto e molte altre attività. Le slot, però, … L'articololadid’azzardoproviene da www.meteoweek.com.

Loredan83532601 : @intuslegens Se fosse pensoso del bene non avrebbe fatto partire nessuno dal nord al sud. Ma mi ha davvero nauseata… - Rocco29051695 : @eziomauro @repubblica Perché lo abbiamo già preso ? La richiesta del Mes non deve essere approvata in Parlamento? - marino_greg1965 : @INPS_it salve potrei avere info sul fatto che ho inserito la richiesta di bonus sui 600euro per autonomi e profes… - j_gufo : @ValentinaBoop @Lidalgirl @Morgana_69 la cosa truffaldina per la quale spero Ryanair fallisca, non me ne vogliano i… - ivos85 : Salve @INPS_it, per una richiesta già lavorata, approvata e solo da saldare ma ferma da 6 mesi cosa bisogna fare? O… -

Ultime Notizie dalla rete : Approvata richiesta Approvata la richiesta di Crimi: gioco d’azzardo ultimo a riaprire MeteoWeek Approvata la richiesta di Crimi: gioco d’azzardo ultimo a riaprire

Crimi si prende il merito di aver bloccato la riattivazione di alcuni giochi all’interno delle tabaccherie: saranno gli ultimi a riaprire. Non è ancora chiaro di chi sia il merito ma il gioco d’azzard ...

Diritto d’autore, l’Italia si adegua alla Ue. Stop al saccheggio dei giornali

Ieri alla Camera l’annuncio del governo: sarà adottata entro l’anno la direttiva votata a Bruxelles nel marzo 2019. I giganti del web che diffondono i contenuti giornalistici dovranno accordarsi con g ...

Crimi si prende il merito di aver bloccato la riattivazione di alcuni giochi all’interno delle tabaccherie: saranno gli ultimi a riaprire. Non è ancora chiaro di chi sia il merito ma il gioco d’azzard ...Ieri alla Camera l’annuncio del governo: sarà adottata entro l’anno la direttiva votata a Bruxelles nel marzo 2019. I giganti del web che diffondono i contenuti giornalistici dovranno accordarsi con g ...