Vicini si lamentano dell'odore: trovati 100 cadaveri in due camion a New York (Di giovedì 30 aprile 2020) Cento cadaver in due camion non refrigerati davanti un’agenzia funebre di New York. Questo il ritrovamento fatto dalla polizia della Grande Mela nella giornata di mercoledì 29 aprile.Allertati dal forte odore che proveniva dai camion, alcuni residenti hanno avvertito le autorità, cha hanno fatto la macabra scoperta, riporta la Abc News citando una fonte della polizia. I camion erano parcheggiati davanti alla Andrew T. Cleckley Funeral Home, un’agenzia di pompe funebri di Flatlands, a Brooklyn. Negli ultimi 30 giorni circa i residenti della zona avevano visto il personale dell’agenzia caricare sui camion diversi sacchi per cadaveri e secondo la Abc News ciascun camion conteneva 50 corpi.Il proprietario dell’agenzia di pompe funebri ha spiegato che la sua cella frigorifera in cui normalmente custodisce i cadaveri in attesa dei funerali aveva smesso di ... Leggi su huffingtonpost I vicini si lamentano dell’odore nauseante : trovati decine di cadaveri dentro a due camion (Di giovedì 30 aprile 2020) Cento cadaver in duenon refrigerati davanti un’agenzia funebre di New. Questo il ritrovamento fatto dalla poliziaa Grande Mela nella giornata di mercoledì 29 aprile.Allertati dal forteche proveniva dai, alcuni residenti hanno avvertito le autorità, cha hanno fatto la macabra scoperta, riporta la Abc News citando una fontea polizia. Ierano parcheggiati davanti alla Andrew T. Cleckley Funeral Home, un’agenzia di pompe funebri di Flatlands, a Brooklyn. Negli ultimi 30 giorni circa i residentia zona avevano visto il personale’agenzia caricare suidiversi sacchi pere secondo la Abc News ciascunconteneva 50 corpi.Il proprietario’agenzia di pompe funebri ha spiegato che la sua cella frigorifera in cui normalmente custodisce iin attesa dei funerali aveva smesso di ...

