Uomini e Donne, Tina Cipollari furiosa: “Me ne vado a casa!” (Di giovedì 30 aprile 2020) UeD, Tina Cipollari è furiosa e sbotta in puntata: “Me ne vado a casa!” Altra scoppiettante puntata di Uomini e Donne oggi, giovedì 20 aprile 2020. A tenere viva la scena sono state, come sempre, Gemma Galgani e Tina Cipollari con i loro elettrizzanti teatrini. Quest’ultima proprio non ce la fa più e, mai come oggi, è andata fuori di testa così tanto da diventare completamente furiosa e dirne di tutti i colori. Il pretesto è stato “occhi blu”, corteggiatore della dama, di appena 38 anni, ma non è l’unico poiché a fare la corte a Gemma ci sarebbe anche un giovane ragazzo classe 1994. Ecco, qui Tina non ha resistito e, rivolgendosi a Gianni Sperti (altro opinionista), gli ha chiesto: “Ma tu ti rendi conto che l’età di entrambi non fanno l’età sua?“, è ... Leggi su lanostratv Gemma Galgani confessa la verità | Solo corteggiatori giovani a Uomini e Donne

