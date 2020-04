Una svolta sul Coronavirus: perché non colpisce due volte (Di giovedì 30 aprile 2020) Alessandro Ferro Gli anticorpi sviluppati nel corso del Covid-19 impedirebbero un ritorno del virus: è questa l'ottima notizia di uno studio pubblicato su Nature, una delle più prestigiose riviste scientifiche. Si andrebbe, quindi, verso una naturale immunità di gregge. Intanto, il vaccino italo-inglese potrebbe essere pronto già a settembre Forse abbiamo la risposta definitiva, tanto importante quanto lo sarà il vaccino: chi si ammala al Covid-19 non può riprenderlo, gli anticorpi riuscirebbero a proteggere da un ritorno del virus. Nature ci crede Se lo dice Nature, una delle più prestigiose riviste scientifiche al mondo, dobbiamo crederci, o quantomeno sperare che abbiano ragione. Lo studio, approvato dalla Commissione etica della cinese Chongqing Medical University, conferma che i pazienti guariti dal Covid-19 producono gli ... Leggi su ilgiornale Dai una svolta alla tua vita in 10 passi

Liberazione dal virus? No : 415 morti. Ma dall'isolamento una svolta storica

Una svolta sugli spostamenti? Come si uscirà dalle regioni (Di giovedì 30 aprile 2020) Alessandro Ferro Gli anticorpi sviluppati nel corso del Covid-19 impedirebbero un ritorno del virus: è questa l'ottima notizia di uno studio pubblicato su Nature, una delle più prestigiose riviste scientifiche. Si andrebbe, quindi, verso una naturale immunità di gregge. Intanto, il vaccino italo-inglese potrebbe essere pronto già a settembre Forse abbiamo la risposta definitiva, tanto importante quanto lo sarà il vaccino: chi si ammala al Covid-19 non può riprenderlo, gli anticorpi riuscirebbero a proteggere da un ritorno del virus. Nature ci crede Se lo dice Nature, una delle più prestigiose riviste scientifiche al mondo, dobbiamo crederci, o quantomeno sperare che abbiano ragione. Lo studio, approvato dalla Commissione etica della cinese Chongqing Medical University, conferma che i pazienti guariti dal Covid-19 producono gli ...

AndreaRomano9 : Stamani #Salvini conferma di essere allo sbando, alla fine di una settimana catastrofica: crolla nei sondaggi, s’in… - masechi : ?? Il piano Merkel. Il discorso integrale della cancelliera ieri al Bundestag. Così Berlino guiderà la ricostruzione… - pietroraffa : E comunque in molti si erano illusi che dal 4 maggio ci sarebbe stata una svolta. E quindi, per un motivo o per l'… - Gattocolfilo1 : RT @marta_barone_: Oggi @ValeriaParrell2 ha parlato di molte cose: quella che più mi ha emozionato è su una ragazza albanese (?) che stava… - STAROFTHEYEAR2 : Ricordiamo che per partecipare le ragazze possono scrivere ad info@staroftheyear.com oppure inviare un messaggio wh… -

Ultime Notizie dalla rete : Una svolta Dai una svolta alla tua vita in 10 passi CheDonna.it ABRUZZO: PRIMO MAGGIO, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E SINDACATI, ''SERVE UNA SVOLTA VERA''

L'AQUILA - “Serve una svolta vera. Prima che sia troppo tardi”. È il messaggio che le associazioni di categoria di tutti i settori economici e le segreterie generali dei sindacati abruzzesi lanciano a ...

Zone 30 e corsie preferenziali, nasce la petizione per fare di Genova una “città ciclabile”

Genova. I cittadini e le associazioni che da tempo si battono a Genova per promuovere l’uso della bicicletta e delle e-bike negli spostamenti quotidiani, e chiedono sia l’attuazione di politiche di in ...

L'AQUILA - “Serve una svolta vera. Prima che sia troppo tardi”. È il messaggio che le associazioni di categoria di tutti i settori economici e le segreterie generali dei sindacati abruzzesi lanciano a ...Genova. I cittadini e le associazioni che da tempo si battono a Genova per promuovere l’uso della bicicletta e delle e-bike negli spostamenti quotidiani, e chiedono sia l’attuazione di politiche di in ...