Stefano Massini: "Grazie ai monologhi di Piazzapulita ho fatto amicizia con Celentano" Dallo stile british ad interventi sempre più diretti e frontali. Stefano Massini racconta a La Stampa la sua metamorfosi avvenuta all'interno di Piazzapulita, dove da tempo si è ritagliato un momento tutto per sé."Un anno fa feci un editoriale su un padre che per tutta la partitella del figlio aveva insultato un ragazzino di colore e persi le staffe", racconta l'autore. Un'occasione che gli permise di stringere amicizia con Adriano Celentano, che apprezzò particolarmente quel monologo. "Mi ritrovai con il telefono intasato da amici, più uno sconosciuto che scriveva 'Bravo. A'. Lui. Da allora più sono arrabbiato e più mi sostiene".

