Sondaggi elettorali SWG, sì a continuare le chiusure ma non ci si fida del governo (Di giovedì 30 aprile 2020) Sondaggi elettorali SWG, sì a continuare le chiusure ma non ci si fida del governo Gli italiani hanno ancora paura del virus, e concordano con la prosecuzione di alcune chiusure, come quelle delle scuole e delle chiese per la Messa, ma questo non vuol dire che abbiano fiducia del governo. Questo emerge dall'ultimo dei Sondaggi elettorali di EMG per Agorà. Il 50% non ha trovato convincente l'ultima conferenza stampa di Conte, che la grane maggioranza ha seguito.Segui Termometro Politico su Google News Fonte: AgoràLa stessa percentuale, il 50%, pensa che il governo non abbia fatto abbastanza per preparare la fase due, in generale. Le critiche le conosciamo, vertono intorno ai test, ai tamponi, ai test sierologici, alla disponibilità di cassa integrazione. Fonte: AgoràA livello dei contenuti gli italiani però hanno ancora molto ...

