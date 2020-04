Oliver Bierhoff | dall’olio d’oliva alle scarpe di Weah Fu tra i primi a non esultare per

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 1 maggio 2020)nasce a Karlsruhe e cresce nel settore giovanile del SW Essen, prima dell’approdo e l’esordio in Bundesliga, a soli 18 anni, con il Bayer Uerdingen. Poi due brevi esperienze tra Amburgo e Borussia Monchengladbach. Lascia la Germania per trasferirsi in Austria, al Salisburgo: un solo anno, che però gli vale la chiamata dell’Inter. I nerazzurri lo girano in prestito all’Ascoli. La prima stagione coincide con la retrocessione in Serie B. Contribuisce grazie ai suoi gol a due salvezze dei marchigiani, al terzo anni arriva la C. Si trasferisce all’Udinese, dove farà vedere le migliori cose: 18 gol il primo anno, Udinese quinta e in Coppa UEFA il secondo, addirittura 27 reti il terzo. E’ soprattutto il colpo di testa la sua arma migliore. Inizia a far parte stabilmente della nazionale tedesca. È protagonista ...