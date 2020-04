Nighthawks in un teaser trailer che ci mostra l' spirato RPG a tema vampiresco di Wadjet

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 30 aprile 2020)Eye Games - la compagnia dietro classici dell'avventura point-and-click come Unavowed e Blackwell - ha finalmente svelato il suo ultimo sforzo editoriale:, RPG asviluppato da Curiosity Engine., nato dal successo su Kickstarter nel 2018, metterà i giocatori nei panni di un vampiro appena trasformato. L'ambientazione è un mondo moderno in cui le persone normali sono a conoscenza dell'esistenza di queste creature e in molti hanno cominciato ad accettare questa situazione.Nella descrizione ufficiale del gioco leggiamo:Leggi altro...