"Misure di enti locali illegittime". Conte attacca Zaia, Fontana e Santelli, boato in aula (Di giovedì 30 aprile 2020) "Misure di enti locali meno restrittive rispetto alle linee dettate dal governo sono illegittime". Un passaggio del discorso di Giuseppe Conte alla Camera per relazionare sulle norme decise dal governo per la Fase 2 sembra "cucito" su misura per fare polemica contro la governatrice della Calabria, la forzista Jole Santelli, che ha deciso di riaprire subito i bar. Ma va letto anche in chiave polemica con quelli della Lombardia e del Veneto, i leghisti Attilio Fontana e Luca Zaia, le voci più forti nel chiedere una riapertura più "corposa". Il governo, si è difeso il premier, "non ha mai improvvisato in solitaria", ma ha sempre interagito con il Parlamento, le parti sociali, gli enti locali, i comitati tecnico-scientifici. Qualche boato di disapprovazione accoglie queste parole a Montecitorio. "Nelle prossime ore il ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - Musumeci contro Alitalia : “Non rispetta sicurezza sui voli con la Sicilia”. La compagnia : “Adottate tutte misure preventive”

Antonio Zequila - le sue misure fanno parlare : confessioni bollenti

Decreto Aprile - le nuove misure sul lavoro : dal bonus 800 euro allo stop licenziamenti (Di giovedì 30 aprile 2020) "dimeno restrittive rispetto alle linee dettate dal governo sono". Un passaggio del discorso di Giuseppealla Camera per relazionare sulle norme decise dal governo per la Fase 2 sembra "cucito" su misura per fare polemica contro la governatrice della Calabria, la forzista Jole, che ha deciso di riaprire subito i bar. Ma va letto anche in chiave polemica con quelli della Lombardia e del Veneto, i leghisti Attilioe Luca, le voci più forti nel chiedere una riapertura più "corposa". Il governo, si è difeso il premier, "non ha mai improvvisato in solitaria", ma ha sempre interagito con il Parlamento, le parti sociali, gli, i comitati tecnico-scifici. Qualchedi disapprovazione accoglie queste parole a Montecitorio. "Nelle prossime ore il ...

Agenzia_Ansa : Terminata dopo circa due ore la cabina di regia governo-enti locali. Conte: 'Per la prossima estate campagna 'Viagg… - rtl1025 : ?? Il #governo va verso il prolungamento delle misure di restrizioni per le #messe anche dopo il #4maggio. È quanto… - samuele26572 : RT @Libero_official: 'Le misure di enti locali meno restrittive sono illegittime'. #Conte attacca #Zaia, #Fontana e #Santelli, boato in aul… - aperru1 : RT @SimoneAlliva: L'affondo di #Conte alle regioni del centro-destra 'Non ci sarà un piano rimesso a iniziative improvvide di singoli enti… - Noovyis : ('Misure di enti locali illegittime'. Conte attacca Zaia, Fontana e Santelli, boato in aula) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Misure enti Fase 2, Conte alla Camera sulla ripresa delle attività produttive Il Sole 24 ORE Fase 2,Conte:no a iniziative improvvide-illegittime enti locali

Roma, 30 apr. (askanews) - Il governo interverrà con "misure tempestive" nel momento in cui si dovessero verificare nuovi focolai di contagio, l'allentamento delle restrizioni avverrà anche "su base t ...

Online il bando per contributi a favore degli iscritti con studio professionale in affitto

È online da oggi sul sito della Cassa Dottori Commercialisti il bando per la richiesta di contributi assistenziali a supporto degli iscritti che lavorano in uno studio professionale in affitto. L’iniz ...

Roma, 30 apr. (askanews) - Il governo interverrà con "misure tempestive" nel momento in cui si dovessero verificare nuovi focolai di contagio, l'allentamento delle restrizioni avverrà anche "su base t ...È online da oggi sul sito della Cassa Dottori Commercialisti il bando per la richiesta di contributi assistenziali a supporto degli iscritti che lavorano in uno studio professionale in affitto. L’iniz ...