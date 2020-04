Lo scenario di 151 mila pazienti in terapia intensiva «non è realistico», dicono gli stessi che lo hanno scritto (Di giovedì 30 aprile 2020) Nel corso della conferenza stampa tenuta dall’Istituto Superiore di Sanità questa mattina, è emerso come lo scenario per cui oltre 151mila pazienti sarebbero finiti in terapia intensiva nel caso di una ripartenza totale «non è considerato come realistico». A dirlo è stato Stefano Merler della Fondazione Kessler, che ha realizzato il documento che avrebbe convinto Giuseppe Conte alla fase due “rallentata”. Merler ha detto che lo scenario «è solo per darci un’idea di quello che potrebbe succedere ignorando che cos’è Covid». In altre parole, la previsione di 151 mila pazienti in terapia intensiva sarebbe possibile solo se i cittadini e le istituzioni si dimenticassero di questi mesi passati in emergenza sanitaria e approcciassero la vita quotidiana senza precauzioni come all’inizio della ... Leggi su linkiesta “151mila italiani in terapia intensiva”. Lo scenario choc in caso di riapertura totale (Di giovedì 30 aprile 2020) Nel corso della conferenza stampa tenuta dall’Istituto Superiore di Sanità questa mattina, è emerso come loper cui oltre 151sarebbero finiti innel caso di una ripartenza totale «non è considerato come». A dirlo è stato Stefano Merler della Fondazione Kessler, che ha realizzato il documento che avrebbe convinto Giuseppe Conte alla fase due “rallentata”. Merler ha detto che lo«è solo per darci un’idea di quello che potrebbe succedere ignorando che cos’è Covid». In altre parole, la previsione di 151insarebbe possibile solo se i cittadini e le istituzioni si dimenticassero di questi mesi passati in emergenza sanitaria e approcciassero la vita quotidiana senza precauzioni come all’inizio della ...

