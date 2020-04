Le mascherine della Protezione civile? Acquistate da aziende con sede in paradisi fiscali e già escluse da gare pubbliche (Di giovedì 30 aprile 2020) Un’inchiesta del quotidiano La Stampa, realizzata con IrpiMedia dai giornalisti Matteo Civillini e Gianluca Paolucci sta mettendo in luce alcune importanti contraddizioni relative alla gestione dell’emergenza Coronavirus. I giornalisti hanno potuto accedere ai contratti stipulati dall’organismo che sta gestendo la crisi: sono 91, per un totale di 356 milioni di euro, e hanno scoperto alcuni importanti elementi che riguardano la gestione dell’acquisto delle mascherine, tra pagamenti da effettuare in paradisi fiscali, curiosi rapporti politico-commerciali con la Cina e prezzi ben al di sopra dei 50 centesimi a prodotto. Tra gli elementi più rilevanti della ricerca, c’è proprio quello del prezzo. La promessa delle mascherine chirurgiche a 50 centesimi sembra infatti difficile da mantenere: le forniture della Protezione civile indicano prezzi ... Leggi su tpi Coronavirus - emergenza a nord della Siria. L’onlus Mezzaluna rossa Kurdistan Italia : “Servono mascherine - respiratori e posti letto”

Vergogna in Campania : cassette della posta forzate per rubare le mascherine

A Como dirigenti della Regione chiamati come testi sulla fornitura di mascherine (Di giovedì 30 aprile 2020) Un’inchiesta del quotidiano La Stampa, realizzata con IrpiMedia dai giornalisti Matteo Civillini e Gianluca Paolucci sta mettendo in luce alcune importanti contraddizioni relative alla gestione dell’emergenza Coronavirus. I giornalisti hanno potuto accedere ai contratti stipulati dall’organismo che sta gestendo la crisi: sono 91, per un totale di 356 milioni di euro, e hanno scoperto alcuni importanti elementi che riguardano la gestione dell’acquisto delle, tra pagamenti da effettuare in, curiosi rapporti politico-commerciali con la Cina e prezzi ben al di sopra dei 50 centesimi a prodotto. Tra gli elementi più rilevantiricerca, c’è proprio quello del prezzo. La promessa dellechirurgiche a 50 centesimi sembra infatti difficile da mantenere: le fornitureindicano prezzi ...

mante : Ma al di là di eventuali irregolarità sulle forniture di mascherine non a norma, è normale che una ex Presidente de… - sbonaccini : Al termine della conferenza stampa post visita del Presidente Conte alla comunità ed alle istituzioni piacentine, h… - fattoquotidiano : Coronavirus, indagata l’ex presidente della Camera Irene Pivetti: sequestrate mascherine che la sua società ha impo… - LeonebonCettina : RT @FlavioRenzo49: Pivetti e D'alema? - MariangelaErcu3 : RT @Tizzy44196287: ??Dpcm, Zingaretti: “Non siamo in presenza di violazioni della Costituzione” ?? Informatici che fanno i Virologi Odontote… -

Ultime Notizie dalla rete : mascherine della Mascherine della Regione gratis in farmacia da mercoledì 6 maggio Primocanale "Salute e prevenzione, è il protocollo Garc"

Garc Spa, impresa generale di costruzioni con sede a Carpi, si prepara alla riapertura, lunedì prossimo, di uffici e cantieri. E lo fa all’insegna della massima sicurezza: nei giorni scorsi infatti Ga ...

Covid-19. Forte discesa dei casi attivi in regione: -2.299

In Emilia-Romagna, dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si sono registrati 25.436 casi di positività, 259 in più rispetto a ieri. I test effettuati hanno raggiunto quota 182.857 (+5.992). Importan ...

Garc Spa, impresa generale di costruzioni con sede a Carpi, si prepara alla riapertura, lunedì prossimo, di uffici e cantieri. E lo fa all’insegna della massima sicurezza: nei giorni scorsi infatti Ga ...In Emilia-Romagna, dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si sono registrati 25.436 casi di positività, 259 in più rispetto a ieri. I test effettuati hanno raggiunto quota 182.857 (+5.992). Importan ...