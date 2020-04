La Russa sostiene che dopo il discorso di Renzi non ci sia più una maggioranza (Di giovedì 30 aprile 2020) Le parole di Matteo Renzi hanno offerto un prezioso assist alle opposizioni. Subito dopo il discorso del leader di Italia Viva, Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia) ha detto che questo governo non ha più la maggioranza in Senato. L’ultimatum lanciato dall’ex presidente del Consiglio a Giuseppe Conte ha messo in evidenza un fattore: se si proseguirà con i dpcm, il suo partito non sarà più al fianco della maggioranza che forma questo Esecutivo. LEGGI ANCHE > Renzi ha lanciato ‘l’ultimo appello’ di Italia Viva a Conte Ignazio La Russa ha immediatamente fatto un plauso a Matteo Renzi per alcuni critiche mosse a Giuseppe Conte durante il suo discorso in risposta all’informativa al Senato del Presidente del Consiglio. In particolare, il leader di Italia Viva ha detto: «Io vorrei che desse un occhio in ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - Trussardi sostiene Cesvi per aiutare Bergamo (Di giovedì 30 aprile 2020) Le parole di Matteohanno offerto un prezioso assist alle opposizioni. Subitoildel leader di Italia Viva, Ignazio La(Fratelli d’Italia) ha detto che questo governo non ha più lain Senato. L’ultimatum lanciato dall’ex presidente del Consiglio a Giuseppe Conte ha messo in evidenza un fattore: se si proseguirà con i dpcm, il suo partito non sarà più al fianco dellache forma questo Esecutivo. LEGGI ANCHE >ha lanciato ‘l’ultimo appello’ di Italia Viva a Conte Ignazio Laha immediatamente fatto un plauso a Matteoper alcuni critiche mosse a Giuseppe Conte durante il suoin risposta all’informativa al Senato del Presidente del Consiglio. In particolare, il leader di Italia Viva ha detto: «Io vorrei che desse un occhio in ...

Le parole di Matteo Renzi hanno offerto un prezioso assist alle opposizioni. Subito dopo il discorso del leader di Italia Viva, Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia) ha detto che questo governo non ha ...

