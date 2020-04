La canzone di Checco Zalone sul Coronavirus, Arriverà l’Immunità di Gregge: testo e video con Virginia Raffaele (Di giovedì 30 aprile 2020) Quando sono passate ormai quasi sette settimane dal lockdown istituito dal DPCM del premier Conte per tutta Italia, arrivano le note della canzone di Checco Zalone sul Coronavirus a provare l'ormai difficile impresa di strappare un sorriso nonostante la situazione ancora precaria. Un tentativo di sdrammatizzare in pieno stile Zalone, con l'attore, regista e compositore impegnato a cantare a modo suo l'isolamento casalingo, la quarantena imposta per legge e gli effetti di queste limitazioni sui rapporti umani. La canzone di Checco Zalone sul Coronavirus si intitola Arriverà l'Immunità di Gregge. Si parte con una nota di speranza, dunque, anche se il testo è perlopiù una parodia di tutti gli aspetti più assurdi di questa situazione inedita e per molti versi insopportabile. Dal confinamento in casa all'uso delle mascherine, dal boom di ... Leggi su optimagazine CHECCO ZALONE CANZONE L’IMMUNITÀ DI GREGGE/ Video “omaggio a Modugno commovente”

Checco Zalone L’Immunità di Gregge testo della canzone ispirata a Domenico Modugno e dedicata alla quarantena

Checco Zalone canzone L'immunità di gregge/ Video : ironia in quarantena - Ermal Meta.. (Di giovedì 30 aprile 2020) Quando sono passate ormai quasi sette settimane dal lockdown istituito dal DPCM del premier Conte per tutta Italia, arrivano le note delladisula provare l'ormai difficile impresa di strappare un sorriso nonostante la situazione ancora precaria. Un tentativo di sdrammatizzare in pieno stile, con l'attore, regista e compositore impegnato a cantare a modo suo l'isolamento casalingo, la quarantena imposta per legge e gli effetti di queste limitazioni sui rapporti umani. Ladisulsi intitola Arriverà l'Immunità di. Si parte con una nota di speranza, dunque, anche se ilè perlopiù una parodia di tutti gli aspetti più assurdi di questa situazione inedita e per molti versi insopportabile. Dal confinamento in casa all'uso delle mascherine, dal boom di ...

radiodeejay : Ecco #Limmunitadigregge di #CheccoZalone “Una canzone per voi, due note in allegria. Mai come in questo periodo bis… - ilpost : Checco #Zalone ha fatto una nuova canzone, con video: si chiama 'L'immunità di gregge'. è questa - SkyTG24 : Coronavirus, Checco Zalone canta “L'immunità di gregge”. VIDEO - Anguill_S_Italy : COMICO La canzone di Zalone La quarantena secondo Checco Zalone. Sui social il video della sua nuova esilarante can… - Pep98Verduci : RT @framiriello: Sono dovuto scappare per disperazione, i miei hanno sentito la nuova canzone di checco zalone almeno 15 volte -