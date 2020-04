Gli asparagi | cottura | proprietà e ricette

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 30 aprile 2020) Sono ottimi per preparare il risotto, la pasta, la frittata, ma sono eccellenti anche consumati da soli, conditi con olio extravergine di oliva e limone. Tutte le proprietà benefiche degliGli, simbolo della cucina di primavera, sono ricchi di nutrienti benefici: fibre, acido folico, vitamine A, C ed E. Oltre che di preziosi sali minerali, come il cromo, che migliora la capacità dell’insulina di trasportare il glucosio dal sangue alle cellule: proprio per questo, secondo ricerche recenti, gliaiutano a prevenire il diabete tipo 2. Contengono anche il potassio, un sale minerale importante per la regolazione della pressione sanguigna e per il funzionamento dei muscoli, tra cui il cuore. Glipermettono di contrastare l’invecchiamento cutaneo, la ritenzione idrica e la cellulite, di eliminare le tossine e rinforzare le ...