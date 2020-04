GAZZETTA – “Lautaro Martinez, l’Inter non fa sconti. Paulo Dybala come sta?” (Di giovedì 30 aprile 2020) “Lautaro, l’Inter non fa sconti. Dybala come sta?” sono alcuni dei titoli in prima pagina su La GAZZETTA dello Sport oggi in edicola. Mercato in primo piano con Gigio Donnarumma che può restare al Milan e l’argentino dell’Inter che piace al Barcellona. In alto le parole del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e del presidente della FIGC Gabriele Gravina sulle possibilità novità da introdurre in estate in chiave rinnovi. La ripartenza del calcio italiano si sta attardando sempre più. Non c’è compattezza tra il Governo e la Federazione. Insomma, si rischia veramente di stoppare definitivamente il campionato, come già successo in Francia, d’altronde. Cagliari e Brescia, come se non bastasse, sono persino contrari alla ripresa. I calciatori, intanto, si interrogano sul significato degli allenamenti di ... Leggi su calciomercato.napoli (Di giovedì 30 aprile 2020) “Lautaro, l’Inter non fasta?” sono alcuni dei titoli in prima pagina su Ladello Sport oggi in edicola. Mercato in primo piano con Gigio Donnarumma che può restare al Milan e l’argentino dell’Inter che piace al Barcellona. In alto le parole del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e del presidente della FIGC Gabriele Gravina sulle possibilità novità da introdurre in estate in chiave rinnovi. La ripartenza del calcio italiano si sta attardando sempre più. Non c’è compattezza tra il Governo e la Federazione. Insomma, si rischia veramente di stoppare definitivamente il campionato,già successo in Francia, d’altronde. Cagliari e Brescia,se non bastasse, sono persino contrari alla ripresa. I calciatori, intanto, si interrogano sul significato degli allenamenti di ...

