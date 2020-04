Covid-19 | Biogem raddoppia il numero di tamponi processabili | si arriverà a 250

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) –, che aveva inizialmente offerto la disponibilità a processare 150per la ricerca del19 – e che sta realizzando a pieno ritmo tale attività – con nota presidenziale ha comunicato alla Regione di essere in grado di elevare ildia 250. È questo un ulteriore contributo cheintende offrire alla Comunità regionale nel pieno della battaglia per sconfiggere il virus. L'articolo-19,ildi: si arriverà a 250 proviene da Anteprima24.it.

