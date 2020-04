Coronavirus, la Lega occupa le Camere. Salvini: “In Parlamento a oltranza finché Conte non ci darà risposte” (Di giovedì 30 aprile 2020) Coronavirus, la Lega occupa Camera e Senato contro le decisioni del governo La Lega occupa la Camera e il Senato per protestare contro le decisioni del governo sull’emergenza Coronavirus. La protesta ha avuto inizio nella serata di mercoledì 29 aprile con 74 parlamentari, incluso il leader Matteo Salvini, che hanno trascorso la notte nei due rami del Parlamento. Nel corso della giornata di giovedì 30 aprile, la staffetta di deputati e senatori proseguirà senza però ostacolare i lavori parlamentari previsti. “Tanti di voi ci hanno chiesto di rimanere in Parlamento fino a che dal governo non arriveranno risposte concrete agli Italiani su: mascherine e protezione sanitaria per tutti, cassa integrazione non ancora arrivata ai lavoratori, soldi veri a commercianti e imprenditori, certezze per le famiglie coi figli a casa e le scuole chiuse, sospensione ... Leggi su tpi Coronavirus - la Lega “occupa” il Parlamento : “Noi non ci muoviamo - agli italiani servono risposte” [FOTO]

