Coronavirus, la circolare del Viminale: “Cerimonie funebri in Chiesa o all’aperto, no ai cortei” (Di giovedì 30 aprile 2020) La circolare del Viminale sui funerali inviata ai prefetti: “Via libera alle cerimonie funebri”. ROMA – In una circolare del Viminale inviata ai prefetti sui funerali si precisa che “dal prossimo 4 maggio 2020 la forma liturgica delle celebrazioni rientra nella competenza dell’autorità ecclesiale. Si chiede di evitare assembramenti ovvero corteo di accompagnamento del feretro“. Verso la Fase 2, come si svolgeranno i funerali? Con il dpcm del 26 aprile 2020 il Governo ha autorizzato lo svolgimento dei funerali, unica funzione possibile nei luoghi di culto visto la proroga dello stop alle messe. “Nel caso si celebrasse la messa – si legge nella circolare riportata dal Coronavirus – deve essere evitato il contatto fisico come per esempio lo scambio del segno della pace, in continuità con le disposizioni già ... Leggi su newsmondo Coronavirus - nodo congiunti : niente nomi sull'autocertificazione - questione di privacy. Domani circolare del Viminale

