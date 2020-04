Coronavirus, la Calabria riparte e Santelli è irremovibile: “L’ordinanza non è stata ritirata, è una fake news” (Di giovedì 30 aprile 2020) “Nessuna ordinanza è stata ritirata“: lo ha scritto il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, sulla sua pagina Facebook, nella quale ha pubblicato l’immagine di un documento nel quale riporta un suo ripensamento rispetto alle “aperture” disposte ieri sera. “Sta circolando questo documento falso #fakenews“, commenta Santelli, che poi precisa: “Nessuna ordinanza è stata ritirata. #ripartiCalabria“. Santelli, ieri sera, con una sua ordinanza, la 37ª dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, ha consentito, a partire da oggi, “la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie a mezzo asporto; la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto; ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - spostamenti : scontro tra Regioni. Boccia - altolà ai governatori. E la Calabria riapre i bar

Coronavirus - da domani bar e ristoranti all'aperto aperti in Calabria : la situazione

