Coronavirus | De Micheli | “Stiamo lavorando ad un’app per i mezzi pubblici”

MediasetTgcom24 : Coronavirus, De Micheli: non si possono raggiungere le seconde case #coronavirusitalia - artigianimperia : #Coronavirus – ll Ministro De Micheli: “Grazie ad #artigiani e Pmi per aver aderito al protocollo sui cantieri”. Le… - huge1961 : RT @Open_gol: Crescono i dubbi su come si potranno usare i mezzi pubblici in sicurezza. La ministra De Micheli pensa a una nuova app https:… - ZuenaFrancesco : Coronavirus ultime notizie. Calabria, Comuni in rivolta contro ordinanza regionale. De Micheli: allo studio app per… - ilmessaggeroit : Coronavirus, il ministro De Micheli: «Una app per i mezzi pubblici: avviserà se c'è affollamento» -

Coronavirus Micheli Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Micheli