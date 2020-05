Brusaferro (Iss): "Curva in calo in tutte le regioni ma immunità di gregge molto lontana" (Di giovedì 30 aprile 2020) Dati confortanti sull’andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia ma proprio per questo non è il momento di abbassare la guardia. Si può sintetizzare così quanto detto oggi dal presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro nel punto stampa sull’emergenza: "La Curva continua a decrescere come numero di casi, e vediamo una decrescita in tutte le regioni". Infatti: "Rispetto agli inizi di aprile, il numero di regioni con casi limitati sta aumentando". Brusaferro (Iss): '44% delle infezioni in una Rsa. Riapertura? La situazione è diversificata' Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, aggiorna i dati sulla situazione italiana. Brusaferro ha poi precisato che "la stima" dell'indice di contagiosità "Rt in tutte le regioni ... Leggi su blogo “Casi di Covid-19 in decrescita in tutte le regioni” - annuncia Brusaferro (Iss). Ma è per il lockdown

Coronavirus - Brusaferro (Iss) : «Tasso contagio sotto 1 in tutte le regioni. Per il futuro ipotesi mini-lockdown mirati»

Il Comitato tecnico di Conte dà i numeri? Brusaferro (Iss) insiste : la pandemia non è finita (Di giovedì 30 aprile 2020) Dati confortanti sull’andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia ma proprio per questo non è il momento di abbassare la guardia. Si può sintetizzare così quanto detto oggi dal presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvionel punto stampa sull’emergenza: "Lacontinua a decrescere come numero di casi, e vediamo una decrescita inle". Infatti: "Rispetto agli inizi di aprile, il numero dicon casi limitati sta aumentando".(Iss): '44% delle infezioni in una Rsa. Riapertura? La situazione è diversificata' Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità, aggiorna i dati sulla situazione italiana.ha poi precisato che "la stima" dell'indice di contagiosità "Rt inle...

SkyTG24 : Dall’Iss arrivano notizie incoraggianti sull’andamento epidemiologico della pandemia di #coronavirus. Il presidente… - repubblica : Coronavirus, Brusaferro (Iss): 'Curva decresce, Rt minore di 1 in tutta Italia. Stessa tendenza tra immigrati e ita… - rtl1025 : ?? Le visite ai parenti e familiari anziani dovranno esser fatte usando 'grandissima cautela'. Lo ha ribadito il pre… - ButtiGrazia : RT @piersar62: S. Brusaferro, attuale presidente dell'ISS, membro del comitato scientifico per il #COVID19, pare abbia conflitti di interes… - mludodc : RT @piersar62: S. Brusaferro, attuale presidente dell'ISS, membro del comitato scientifico per il #COVID19, pare abbia conflitti di interes… -