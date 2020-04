Sport_Mediaset : #Barcellona, #Rakitic: 'Pronto ad essere contagiato ma voglio giocare'. Il centrocampista croato: 'Noi calciatori d… - DiMarzio : Voglia di tornare in campo per #Rakitic I rischi non spaventano il croato del #Barcellona - tuttonapoli : Barcellona, Rakitic choc: 'Voglio tornare a giocare, sono pronto anche ad essere contagiato!' - a99904573 : RT @DiMarzio: Voglia di tornare in campo per #Rakitic I rischi non spaventano il croato del #Barcellona - CronacheTweet : La posizione decisa del centrocampista del #Barcellona in merito alla ripartenza -

