“A tutto Puff” debutta in tv e in radio con una puntata sul Primo Maggio (Di giovedì 30 aprile 2020) Quella del 1° Maggio sarà una puntata straordinaria di “A tutto Puff” in diretta dalle 16.00 alle 20.00 sia in radio che in televisione con il cast e collegamenti con grandi nomi dello Spettacolo come Alessio Boni, che racconterà la sua simpatica storia con il Puff, molti contributi video di Lando Fiorini insieme a chi iniziò con lui questa avventura nel 68’ Lino Banfi, Gianfranco D’Angelo e Maurizio Mattioli. Una puntata ricchissima che vedrà le esibizioni del cast al completo, debitamente alternati e distanziati come ci impone questo momento, Marco Capretti, Riccardo Graziosi, I Sequestrattori, Luciano Lembo, Claudio Sciara, Angelo di Palma, Camillo Toscano e I Figli Unici si alterneranno tra gags e personaggi coadiuvati dalla musica di Beba Albanesi e del Trio Monti e la partecipazione ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 aprile 2020) Quella del 1°sarà unastraordinaria di “APuff” in diretta dalle 16.00 alle 20.00 sia inche in televisione con il cast e collegamenti con grandi nomi dello Spettacolo come Alessio Boni, che racconterà la sua simpatica storia con il Puff, molti contributi video di Lando Fiorini insieme a chi iniziò con lui questa avventura nel 68’ Lino Banfi, Gianfranco D’Angelo e Maurizio Mattioli. Unaricchissima che vedrà le esibizioni del cast al completo, debitamente alternati e distanziati come ci impone questo momento, Marco Capretti, Riccardo Graziosi, I Sequestrattori, Luciano Lembo, Claudio Sciara, Angelo di Palma, Camillo Toscano e I Figli Unici si alterneranno tra gags e personaggi coadiuvati dalla musica di Beba Albanesi e del Trio Monti e la partecipazione ...

