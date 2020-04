Villa Maraini-Cri | interventi con Unità di Strada

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma – Dall’inizio dell’emergenza coronavirus all’Unita’ didi-CRI sono intervenuti 8 volte per salvare vite da overdose nel parco di Tor Bella Monaca a Roma. L’ultimo a essere soccorso, un uomo italiano di 37 anni che ha avuto bisogno di 8 fiale iniettate di Naloxone di cui 5 sublinguali prima di riprendersi. “Attraverso i nostri operatori che ogni giorno, anche in questo periodo di pandemia, si recano dove c’e’ consumo di sostanze per assistere i malati di droga, abbiamo riscontrato che i tossicodipendenti, come noi tutti limitati negli spostamenti, hanno aggiunto alla sostanza d’abuso primaria come l’eroina, le cosiddette droghe legali come l’alcol oltre a metadone, probabilmente dato in consegna e psicofarmaci, provocando un’amplificazione degli effetti negativi dell’eroina e ...