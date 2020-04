Thomas Partey Juve, perché il ghanese piace tanto ai bianconeri (Di mercoledì 29 aprile 2020) Thomas Partey è uno dei giocatori più importanti dell’Atletico Madrid di Simeone: ecco perché piace tanto alle big italiane L’Atletico Madrid di Simeone, dopo la partenza di Diego Costa nel 2014, ha avuto difficoltà a trovare attaccanti di livello che assicurassero tanti gol alla squadra. In compenso, i colchoneros hanno lanciato e valorizzato una quantità enorme di mediani. Thomas Partey è uno di questi, tant’è che oggi sono molti i top club interessati al ghanese, anche a causa di una clausola rescissoria relativamente bassa (50 milioni di euro circa). La crescita del centrocampista negli ultimi anni è stata lenta ma costante. Arrivato a Madrid nel 2015, Thomas svettava principalmente per la prorompente fisicità, mostrando peró, allo stesso tempo, parecchi limiti tecnici. Non a caso, Simeone lo ... Leggi su calcionews24 Atletico Madrid - Thomas Partey : quale è il record del ghanese

Atletico Madrid : Thomas Partey è imprescindibile nel centrocampo di Simeone (Di mercoledì 29 aprile 2020)è uno dei giocatori più importanti dell’Atletico Madrid di Simeone: ecco perchéalle big italiane L’Atletico Madrid di Simeone, dopo la partenza di Diego Costa nel 2014, ha avuto difficoltà a trovare attaccanti di livello che assicurassero tanti gol alla squadra. In compenso, i colchoneros hanno lanciato e valorizzato una quantità enorme di mediani.è uno di questi, tant’è che oggi sono molti i top club interessati al, anche a causa di una clausola rescissoria relativamente bassa (50 milioni di euro circa). La crescita del centrocampista negli ultimi anni è stata lenta ma costante. Arrivato a Madrid nel 2015,svettava principalmente per la prorompente fisicità, mostrando peró, allo stesso tempo, parecchi limiti tecnici. Non a caso, Simeone lo ...

junews24com : LAVAGNA TATTICA - Cosa accomuna Thomas Partey e Arthur Melo - EuroCalcioMerc1 : *** Il #PSG monitora #Thomas #Partey dell'#Atletico #Madrid per il centrocampo *** - vikiemwangi : RT @P1AFC: THOMAS PARTEY AIN’T SIGNING A NEW DEAL WITH ATLETICO SHJSJAJSJSJJS - ArsenalNLKingz : RT @P1AFC: THOMAS PARTEY AIN’T SIGNING A NEW DEAL WITH ATLETICO SHJSJAJSJSJJS - shivster28 : RT @P1AFC: THOMAS PARTEY AIN’T SIGNING A NEW DEAL WITH ATLETICO SHJSJAJSJSJJS -

Ultime Notizie dalla rete : Thomas Partey Bayern Monaco: Thomas Partey l’uomo giusto per sostituire il “vecchio “Javi Martinez DerbyDerbyDerby Thomas Partey Juve, perché il ghanese piace tanto ai bianconeri

Thomas Partey è uno dei giocatori più importanti dell’Atletico Madrid di Simeone: ecco perché piace tanto alle big italiane L’Atletico Madrid di Simeone, dopo la partenza di Diego Costa nel 2014, ha a ...

Calciomercato Juventus, conferme sull'assalto a Thomas Partey

CALCIOMERCATO JUVENTUS THOMAS PARTEY / Non ci sono solo il sogno Paul Pogba e la pista Arthur, di cui si parla molto in un possibile scambio con Pjanic, nella lista degli obiettivi della Juventus che ...

Thomas Partey è uno dei giocatori più importanti dell’Atletico Madrid di Simeone: ecco perché piace tanto alle big italiane L’Atletico Madrid di Simeone, dopo la partenza di Diego Costa nel 2014, ha a ...CALCIOMERCATO JUVENTUS THOMAS PARTEY / Non ci sono solo il sogno Paul Pogba e la pista Arthur, di cui si parla molto in un possibile scambio con Pjanic, nella lista degli obiettivi della Juventus che ...