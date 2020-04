Renzo Arbore | Mi turba moltissimo la morte Oggi è dura ma le bombe erano

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Dal 28 febbraio; in isolamento nella sua casa a Roma:sta trascorrendo la quarantena con la collaboratrice filippina Maritess, tra “cucina da single” e “cibi in scatola”. Al Corriere della Sera ha raccontato la sua quotidianità, quello che gli manca di più: “I concerti - dice -; dal ’91 che giro il mondo con l’Orchestra italiana” e la sua preoccupazione per il mondo dello spettacolo. Anche se non ci sta a paragonare la pandemia alla guerra.«Da bambino ho visto e sentito l’odore della guerra e ho sofferto anche il coprifuoco. C’era la fame, c’era il nemico, noi bambini non avevamo niente, non c’era la tv, non c’i telefonini, ma una noia infernale. Quindi no,non; la guerra.; certamente duro, ma i bombardamentiun’altra ...