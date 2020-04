Programmi TV di stasera | mercoledì 29 aprile 2020 Su Italia1 «E T – L’Extraterrestre»

(Di mercoledì 29 aprile 2020) E.T. - L'Extraterrestre Rai1, ore 21.40: Meraviglie – La penisola dei tesori - Replica Rai1 ripropone Meraviglie – La penisola dei tesori. La Puglia con Castel del Monte e Alberobello, gli etruschi tra Cerveteri e Tarquinia e le ville palladiane in Veneto; questo il percorso dell’appuntamento di questa sera con il programma curato e condotto da Alberto Angela. Si parte da Castel del Monte, la spettacolare costruzione simbolo dell’imperatore Federico II, soprannominato “stupor mundi”. E alla figura di Federico II, ai suoi valori di tolleranza e di unione tra i popoli, si ispira il maestro Riccardo Muti che in questa zona della Puglia è cresciuto e racconta la sua emozione al primo impatto con il castello. Completa questa prima tappa una visita ai trulli di Alberobello. Ci si ritroverà poi nel cuore della civiltà etrusca, ...

RaiRadio2 : «Non ho programmato molto. Mi svegliavo presto e pedalavo fino a quando mi andava. L'intenzione era di arrivare a B… - saradebee : Programmi TV per stasera? — nessuno - HAZ94s : ecco i programmi di stasera, mi finisco di vedere il film di ieri (sperando che ci riesca) e inizio #SummertimeNetflix - Anguill_S_Italy : Coronavirus App 'Immuni', stasera Cdm Sarà un decreto legge all'esame del Consiglio dei ministri a stabilire funzio… - jacktorrance74 : @44gatta stasera c'è Et niente programmi di merda -

Ultime Notizie dalla rete : Programmi stasera

Le scadenze: 4 maggio le aziende, 18 maggio negozi, musei e cantieri privati, l’1 giugno bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici Tutto pronto per la fase 2. Ad annunciare, in diretta tv, le li ...Stasera tutti puntuali alle 21.30 su Italia 1, in onda c’è E.T. – L’extraterrestre, film cult di Steven Spielberg che, anche alla centesima replica, non smette mai di appassionare. E commuovere fino a ...