Per Add editore "la cultura deve essere l'ossigeno della ripartenza" (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Il settore della cultura deve essere l'ossigeno della ripartenza, deve essere a servizio di questa nuova fase che si apre per il nostro Paese”. Ad affermarlo Gianmario Pilo, direttore commerciale di Add editore e organizzatore del Festival "La grande invasione" che si svolge ogni anno ad Ivrea (Torino) e che ha chiuso l'edizione 2019 con un bilancio di 20mila presenze per un totale di 130 appuntamenti e 125 ospiti. Il Festival, come molti altri appuntamenti culturali, ha subito un rinvio a causa del coronavirus. Annullate le date dal 30 maggio al 2 giugno prossimo per l'ottava edizione, si guarda ora ai prossimi mesi quando sarà possibile organizzare la manifestazione secondo quanto prevedono le nuove disposizioni. “Quello che è certo – spiega Gianmario Pilo – è che il Festival si farà. Lo faremo, lo vogliamo ... Leggi su agi Papà ha un cancro incurabile - parto del primo figlio anticipato per l’ultimo addio

Tv e giornalismo in lutto - addio al volto Rai. Sempre in prima linea per l’informazione

Marco Maddaloni - sfogo e sacrifici per Olimpiadi : “Teste di c…” (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Il settorel'a servizio di questa nuova fase che si apre per il nostro Paese”. Ad affermarlo Gianmario Pilo, direttore commerciale di Adde organizzatore del Festival "La grande invasione" che si svolge ogni anno ad Ivrea (Torino) e che ha chiuso l'edizione 2019 con un bilancio di 20mila presenze per un totale di 130 appuntamenti e 125 ospiti. Il Festival, come molti altri appuntamentili, ha subito un rinvio a causa del coronavirus. Annullate le date dal 30 maggio al 2 giugno prossimo per l'ottava edizione, si guarda ora ai prossimi mesi quando sarà possibile organizzare la manifestazione secondo quanto prevedono le nuove disposizioni. “Quello che è certo – spiega Gianmario Pilo – è che il Festival si farà. Lo faremo, lo vogliamo ...

VoldemortCOD : Qualcuno per giocare ??? Add VoldemortCOD Please! - HamadiShady : RT @TLarina1837: #domenica mattina per la prima volta a #PortaPortese #Fermat #Auger #scienza #matematica e #Sciascia #Deledda poi da @libr… - add_editore : «I paradisi fiscali sono al centro delle crisi economiche e democratiche. Mentre qualcuno guadagna, noi perdiamo. P… - messagenius : #Crescita di #instantmessaging durante #covid19: +300% (fisso) e 100+% (mobile). #Dati dall’audizione parlamentare… - LuthienBlack593 : Stavo per mettere questo bellissimo oggetto nella lista dei desideri quando vedo scritto 'add to wedding list' Ecc… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Add Per Add editore "la cultura deve essere l'ossigeno della ripartenza" AGI - Agenzia Italia Per Add editore "la cultura deve essere l'ossigeno della ripartenza"

“Il settore della cultura deve essere l’ossigeno della ripartenza, deve essere a servizio di questa nuova fase che si apre per il nostro Paese”. Ad affermarlo Gianmario Pilo, direttore commerciale di ...

Saldo addizionale comunale 2019 e acconto 2020: pubblicati gli aggiornamenti definitivi

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale la tabella delle aliquote relative all’addizionale comunale all’IRPEF e necessarie per la liquidazione del predetto tributo ( ...

“Il settore della cultura deve essere l’ossigeno della ripartenza, deve essere a servizio di questa nuova fase che si apre per il nostro Paese”. Ad affermarlo Gianmario Pilo, direttore commerciale di ...L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale la tabella delle aliquote relative all’addizionale comunale all’IRPEF e necessarie per la liquidazione del predetto tributo ( ...