MotoGP, tutti i numeri di Valentino Rossi: Mondiali, vittorie, pole-position e curiosità (Di mercoledì 29 aprile 2020) Era il 1996 e un ragazzino con i capelli lunghi, in sella alla sua Aprilia, iniziava a farsi strada nel Motomondiale. In quell’anno da rookie, il pilota con il numero 46, portò a casa due podi e soprattutto il successo del GP della Repubblica Ceca a Brno (18 agosto). Ne è passata di acqua sotto i ponti e Valentino Rossi, classe 1979, è ancora a sfogliare la margherita: correre o non correre? La pandemia globale in corso ha complicato non poco la scelta del “Dottore”. Lui avrebbe preferito gareggiare e misurarsi con i suoi rivali per capire quale sia il suo livello e se valga la pena pensare a una continuazione dell’avventura. Una scelta che, probabilmente, sarà al buio perchè il campionato potrebbe iniziare nel mese di agosto, proprio nella citata Brno dove tutto è cominciato. La sensazione è che Valentino voglia ... Leggi su oasport MotoGP - GP Austria virtuale 2020 : tutti i partecipanti. Valentino Rossi - Marquez - Vinales - Quartararo e tantissimi big al via!

MotoGP 2020 : calendario - data e orario di tutti i GP - dove vedere le gare (Sky - Dazn - Tv8)

MotoGP - Piloti immortali : Giacomo Agostini - il più grande di tutti i tempi. Le vittorie e i record di un mito italiano (Di mercoledì 29 aprile 2020) Era il 1996 e un ragazzino con i capelli lunghi, in sella alla sua Aprilia, iniziava a farsi strada nel Motomondiale. In quell’anno da rookie, il pilota con il numero 46, portò a casa due podi e soprattutto il successo del GP della Repubblica Ceca a Brno (18 agosto). Ne è passata di acqua sotto i ponti e, classe 1979, è ancora a sfogliare la margherita: correre o non correre? La pandemia globale in corso ha complicato non poco la scelta del “Dottore”. Lui avrebbe preferito gareggiare e misurarsi con i suoi rivali per capire quale sia il suo livello e se valga la pena pensare a una continuazione dell’avventura. Una scelta che, probabilmente, sarà al buio perchè il campionato potrebbe iniziare nel mese di agosto, proprio nella citata Brno dove tutto è cominciato. La sensazione è chevoglia ...

SkyRacingTeam : #Repost @MotoGP ????? Mai come quest’anno, un tocco di #Tricolore è il simbolo di una durissima battaglia. Continuiam… - igorducati : RT @corsedimoto: MOTOGP - Cal Crutchlow non condivide la preparazione fisica dei suoi colleghi MotoGP: 'Arriveranno scarichi all'inizio de… - corsedimoto : MOTOGP - Cal Crutchlow non condivide la preparazione fisica dei suoi colleghi MotoGP: 'Arriveranno scarichi all'in… - infoitsport : MotoGP. Pol Espargaró: Valentino ha tanti fan, e non tutti buoni - Simone7946 : Questo si che è il più grande quaquaraquà di tutti i tempi... ?????? #MotoGP -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP tutti MotoGP, Cal Crutchlow: "Gli altri piloti sono tutti pazzi" Corse di Moto Mercato moto e scooter: la fase 2 delle due ruote

Ripartono anche le due ruote in Italia. Con il decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte del 26 aprile, dal 4 maggio sono autorizzati a riaprire le fabbriche e i concessionari di moto e scoo ...

MotoGP, Alex Marquez: “Voglio conquistare il rinnovo con Honda in pista. Stare fermo per un debuttante è un handicap”

Alex Marquez era uno degli uomini più attesi dagli appassionati al via del Mondiale MotoGP 2020, sua prima stagione nella top class del Motomondiale dopo essersi laureato campione del mondo sia in Mot ...

Ripartono anche le due ruote in Italia. Con il decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte del 26 aprile, dal 4 maggio sono autorizzati a riaprire le fabbriche e i concessionari di moto e scoo ...Alex Marquez era uno degli uomini più attesi dagli appassionati al via del Mondiale MotoGP 2020, sua prima stagione nella top class del Motomondiale dopo essersi laureato campione del mondo sia in Mot ...