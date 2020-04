Milan, Calhanoglu e il problema del goal: Rangnick ha deciso il futuro del turco (Di mercoledì 29 aprile 2020) Hakan Calhanoglu, come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport nello spazio riservato al calcio, non ha un grande feeling con il goal. Il turco ha effettuato 68 tiri verso la porta avversaria, andando a segno solamente tre volte. In questa speciale classifica al contrario elaborata da Whoscored.com, è secondo. Peggio di lui ha fatto solo il laziale Luis Alberto con 4 reti in 71 conclusioni. Il calciatore biancoceleste, tuttavia, è più un assistman che un goleador. AC Milan v... Leggi su 90min Milan - Calhanoglu come Pjanic : «Back to business» – FOTO

Hakan, come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport nello spazio riservato al calcio, non ha un grande feeling con il goal. Il turco ha effettuato 68 tiri verso la porta avversaria, andando a segno solamente tre volte. In questa speciale classifica al contrario elaborata da Whoscored.com, è secondo. Peggio di lui ha fatto solo il laziale Luis Alberto con 4 reti in 71 conclusioni. Il calciatore biancoceleste, tuttavia, è più un assistman che un goleador.

A Milano si dice “ciapa no”, a carte è una variante del Tresette, dove l’obiettivo è ottenere il minor numero di punti possibile. Nello sport generalmente si gioca per l’esatto opposto. Nel calcio il ...

Prima di arrivare al Milan, Calhanoglu ha avuto un passato piuttosto controverso: fra pistole puntate, una diagnosi di depressione e una squalifica. Oggi è un apprezzato professionista della Serie A, ...

Prima di arrivare al Milan, Calhanoglu ha avuto un passato piuttosto controverso: fra pistole puntate, una diagnosi di depressione e una squalifica. Oggi è un apprezzato professionista della Serie A, ...