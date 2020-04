Meteo VENEZIA: ancora INSTABILE, ROVESCI alternati a schiarite (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Meteo su VENEZIA vedrà piogge e ROVESCI mercoledì, ma in attenuazione. Una nuova perturbazione interverrà giovedì, con altre precipitazioni ed instabilità persistente anche nella giornata di venerdì. Mercoledì 29: nuvoloso con ROVESCI. Stima Pioggia 6 mm. Temperatura da 13°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1007 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 8 Km/h. Zero Termico: circa 2400 metri. Giovedì 30: molto nuvoloso con ROVESCI, ventoso a tratti. Stima Pioggia 4 mm. Temperatura da 12°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Est 9 Km/h, raffiche 33 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Venerdì 1 maggio: nuvoloso con ROVESCI, ventoso a tratti. Stima Pioggia 6 mm. Temperatura da 13°C a 20°C. Pressione atmosferica media: ... Leggi su meteogiornale Meteo Venezia domani martedì 28 aprile : rovesci e temporali

Meteo Venezia oggi domenica 26 aprile : cielo poco coperto

Meteo Venezia oggi sabato 25 aprile : cielo poco nuvoloso (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ilsuvedrà piogge emercoledì, ma in attenuazione. Una nuova perturbazione interverrà giovedì, con altre precipitazioni ed instabilità persistente anche nella giornata di venerdì. Mercoledì 29: nuvoloso con. Stima Pioggia 6 mm. Temperatura da 13°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1007 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 8 Km/h. Zero Termico: circa 2400 metri. Giovedì 30: molto nuvoloso con, ventoso a tratti. Stima Pioggia 4 mm. Temperatura da 12°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Est 9 Km/h, raffiche 33 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Venerdì 1 maggio: nuvoloso con, ventoso a tratti. Stima Pioggia 6 mm. Temperatura da 13°C a 20°C. Pressione atmosferica media: ...

BioNewsIT : RT @ISPRA_Press: #maltempo in Italia: @Palazzo_Chigi ha dichiarato la mobilitazione straordinaria del @DPCgov. @ISPRA_Press attiva con moni… - Pietro__Bruno : RT @ilmeteonet: Si spera che in settimana l'arrivo della #pioggia porti sollievo nel nord-est dell'Italia, colpito dalla #siccità. In quest… - videobot7 : RT @ilmeteonet: Si spera che in settimana l'arrivo della #pioggia porti sollievo nel nord-est dell'Italia, colpito dalla #siccità. In quest… - ilmeteonet : Si spera che in settimana l'arrivo della #pioggia porti sollievo nel nord-est dell'Italia, colpito dalla #siccità.… - zazoomnews : Meteo Venezia oggi domenica 26 aprile: cielo poco coperto - #Meteo #Venezia #domenica #aprile: -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo VENEZIA Meteo VENEZIA: oggi nubi sparse, Martedì 28 pioggia, Mercoledì 29 temporali e schiarite iL Meteo Meteo VENEZIA: ancora INSTABILE, ROVESCI alternati a schiarite

Il meteo su Venezia vedrà piogge e rovesci mercoledì, ma in attenuazione. Una nuova perturbazione interverrà giovedì, con altre precipitazioni ed instabilità persistente anche nella giornata di venerd ...

29 aprile 1519 – Nasceva Tintoretto, artista ribelle

Una città come Venezia non poteva certo non avere i suoi pittori, per immortalarne la bellezza. Due in particolare furono prima allievo e maestro e poi rivali: ed oggi parliamo di uno dei due, il più ...

Il meteo su Venezia vedrà piogge e rovesci mercoledì, ma in attenuazione. Una nuova perturbazione interverrà giovedì, con altre precipitazioni ed instabilità persistente anche nella giornata di venerd ...Una città come Venezia non poteva certo non avere i suoi pittori, per immortalarne la bellezza. Due in particolare furono prima allievo e maestro e poi rivali: ed oggi parliamo di uno dei due, il più ...