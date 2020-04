MEF: quasi 39mila domande a fondo PMI (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – “Dal 17 marzo al 27 aprile sono arrivate al fondo per le PMI 38.921 domande di garanzia ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti. Lo ha annunciato Stefano Cappiello Dirigente Generale Sistema Bancario e Finanziario – Affari legali del Mef in audizione alla Commissione Banche precisando che le domande “hanno generato un importo di 3,6 miliardi di euro di finanziamenti, di cui circa 450 milioni di euro per le 20.835 operazioni riferite a finanziamenti fino a 25.000 mila euro, accessibili da meno di una settimana alla data della rilevazione”. Cappiello – che ha segnalato “un’impennata” del ricorso allo strumento del prestito fino a 25mila euro – ha sottolineato anche il buon successo per la moratoria sui prestiti, introdotta con il decreto Cura Italia di marzo. “Al 17 aprile ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – “Dal 17 marzo al 27 aprile sono arrivate alper le PMI 38.921di garanzia ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti. Lo ha annunciato Stefano Cappiello Dirigente Generale Sistema Bancario e Finanziario – Affari legali del Mef in audizione alla Commissione Banche precisando che le“hanno generato un importo di 3,6 miliardi di euro di finanziamenti, di cui circa 450 milioni di euro per le 20.835 operazioni riferite a finanziamenti fino a 25.000 mila euro, accessibili da meno di una settimana alla data della rilevazione”. Cappiello – che ha segnalato “un’impennata” del ricorso allo strumento del prestito fino a 25mila euro – ha sottolineato anche il buon successo per la moratoria sui prestiti, introdotta con il decreto Cura Italia di marzo. “Al 17 aprile ...

