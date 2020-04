Lo schiaffo dei rom agli italiani | per loro il lockdown non esiste Il pazzesco servizio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Le regole valgono per gli, ma non per i rom. Il caso sollevato da Striscia la Notizia è piuttosto clamoroso, ed è stato affrontato in undel tg satirico trasmesso su Canale 5 nella puntata di martedì 28 aprile. Ad occuparsene, l'inviata Erica senza K, così come si fa chiamare. Il punto è che, in pienoe con le misure di distanziamento sociale in atto, nel quartiere Ciampa di cavallo a Lamezia Terme, pronvicia di Catanzaro, è stato celebrato un funerale rom al quale, in barba alle regole e ai divieti, hanno partecipato decine di emergenze. Come è possibile? L'inviata di Striscia la Notizia ne ha chiesto conto al sindaco del comune, Paolo Mascaro... Striscia, funerale rom in barba ai divieti: il