Leodori | con regole distanziamento solo 9 ragazzi in classe

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma – “Trasporti e scuola sono i due settori dove il modello die’ piu’ complicato da fare girare”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione, Daniele, parlando nel corso della tavola rotonda ‘Far ripartire l’Italia: il punto di vista di Roma e Milano’. In particolare, per quanto riguarda la scuola e la presenza degli alunni nelle classi: “Su una media di 35 mq delle nostre aule, potremmo tenere tra gli otto e i nove. Questo e’ un altro modello che non riusciamo a immaginare come fare funzionare- ha aggiunto- Con tutto il tema che ne consegue rispetto alla formazione e alla capacita’ deidi recepire nuovi strumenti formativi.” “Questo deve preoccupare tutte le istituzioni per capire come riavviare nel piu’ breve tempo possibile un modello di utilizzo ...