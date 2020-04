L’Academy apre ai film in streaming | Netflix entra in Anica Come cambia il cinema

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il mondo dele quello dellosono sempre più vicini. A Hollywood, causa coronavirus, è stato deciso di rendere candidabili per vincere l’Oscar anche iusciti su piattaforme web. Una decisione eccezionale, hanno comunicato i membri del board dell’Academy, dovuta agli stravolgimenti causati dalla pandemia. Il requisito – in vigore fino all’anno scorso – secondo cui ognicandidato dovesse essere «proiettato in una sala della contea di Los Angeles per almeno una settimana, con tre visioni al giorno», è stato sospeso. Sialla sperimentazione, insomma, ma con alcuni limiti: prima di tutto gareggeranno solo iper i quali era stata pianificata un’uscita nelle sale (resa impossibile dal virus). Non solo: dovranno essere resi disponibili ai giudici almeno 60 giorni prima dell’uscita ...