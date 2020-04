Kragl | «Il Salisburgo potrebbe comprare Ronaldo anche domani»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il centrocampista del Beneventoparla della potenza economica dele fa riferimento a CristianoOliverspaventa i tifosi della Juventus: «Ilè una squadra fortissima, che ha battuto il Liverpool campione d’Europa e pareggiato con il Napoli. Nessuna squadra in Austria ha i soldi per competere con il Red Bull, cheCristiano». «Penso che ilsarebbe competitivonella Bundesliga tedesca, mentre le altre squadre austriache giocherebbero in Zweite Liga», ha ammesso il centrocampista del Benevento ai microfoni di goal.com. Leggi su Calcionews24.com