Julian Assange, ha avuto due figli segreti mentre era rifugiato nell’ambasciata dell’Ecuador (Di mercoledì 29 aprile 2020) Julian Assange, che da un anno è detenuto nel carcere inglese di massima sicurezza di Belmarsh, ha avuto due figli segreti mentre era rifugiato nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra. Lo rivela la testata Mail on Sunday. Gabriel, due anni, e il fratello Max, un anno, sono stati concepiti mentre il padre si nascondeva per evitare l’estradizione negli Stati Uniti, dove dovrebbe affrontare l’accusa di spionaggio per aver rivelato migliaia di documenti segretati dell’intelligence americana: accuse che potrebbero portarlo a condanne per 175 anni di carcere (e alle quali si aggiungeva quella, oggi archiviata, legata a un caso di stupro in Svezia). La madre dei bambini, l’avvocato Stella Morris, si è innamorata del controverso fondatore di Wikileaks mentre lavorava ai documenti per fermare l’estradizione. All’epoca in cui è ... Leggi su aciclico Un’avvocata di Julian Assange ha detto di avere avuto due figli da lui mentre lui viveva nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra

