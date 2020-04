Immuni | c’è un problema non considerato | e se a qualcuno venisse l’idea di denunciare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il 12 marzo su questo blog ho pubblicato un post, scritto la settimana precedente, in cui proponevo, da quello che ne so primo in Italia, una applicazione per permettere alle persone risultate positive al Covid di avvertire i contatti degli ultimi quindici giorni. Credo molto nella prevenzione e nel tracciamento del contagio, per cui sono contento che stia per essere varata l’applicazione. Vedo però una grossa falla per cui ritengo utile proporre una soluzione, in anticipo sul lancio. Provo a spiegarmi con un esempio personale. Circa due anni or sono un paziente, visibilmente raffreddato, venne nel mio studio. Mentre mi parlava starnutiva e si soffiava il naso per quello che appariva un “bel raffreddore”. Ricordo che non gli diedi la mano, dicendogli che non volevo ammalarmi. Fatto che, purtroppo, avvenne dopo una settimana. Stetti a casa dal lavoro per ...