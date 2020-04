Il tunnel sottomarino che collegherà Danimarca e Germania (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il rendering del tunnelSarà lungo 18 chilometri e collegherà la Danimarca e la Germania attraversando il Fehmarn Belt, lo stretto del Mar Baltico che separa le due nazioni. Sono le caratteristiche principali del nuovo tunnel sottomarino che verrà costruito a partire da gennaio 2021 (sul versante tedesco, dal 2022) e che dovrebbe essere operativo e funzionante entro il 2029. È la nuova grande opera europea che promette di facilitare le comunicazioni tra la Germania e la penisola baltica. Infatt, in due ore e mezza si potrà raggiungere Copenaghen partendo da Amburgo, rendendo così più agevoli i viaggi, sia commerciali che turistici. L’avvio dei lavori è stato annunciato da una nota del ministero dei Trasporti danese, che ha definito il tunnel “una nuova porta d’ingresso per l’Europa”. Come ... Leggi su wired Il tunnel sottomarino che collegherà Danimarca e Germania (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il rendering delSarà lungo 18 chilometri e collegherà lae laattraversando il Fehmarn Belt, lo stretto del Mar Baltico che separa le due nazioni. Sono le caratteristiche principali del nuovoche verrà costruito a partire da gennaio 2021 (sul versante tedesco, dal 2022) e che dovrebbe essere operativo e funzionante entro il 2029. È la nuova grande opera europea che promette di facilitare le comunicazioni tra lae la penisola baltica. Infatt, in due ore e mezza si potrà raggiungere Copenaghen partendo da Amburgo, rendendo così più agevoli i viaggi, sia commerciali che turistici. L’avvio dei lavori è stato annunciato da una nota del ministero dei Trasporti danese, che ha definito il“una nuova porta d’ingresso per l’Europa”. Come ...

ilpost : Il tunnel sottomarino che collegherà Danimarca e Germania - brongosalvatore : RT @konrad_ilpost: Come sarà fatto il tunnel sottomarino che collegherà Danimarca e Germania - MichelaRoi : RT @konrad_ilpost: Come sarà fatto il tunnel sottomarino che collegherà Danimarca e Germania - lagritti67 : RT @konrad_ilpost: Come sarà fatto il tunnel sottomarino che collegherà Danimarca e Germania - konrad_ilpost : Come sarà fatto il tunnel sottomarino che collegherà Danimarca e Germania -

Ultime Notizie dalla rete : tunnel sottomarino Il tunnel sottomarino che collegherà Danimarca e Germania SiViaggia Il tunnel sottomarino che collegherà Danimarca e Germania

Al via il tunnel che collegherà la Scandivania al resto d’Europa. Una volta completato, sarà il tunnel sottomarino più lungo del mondo percorribile da auto e treni. Il tunnel del Fehmarn Belt, che sar ...

Il tunnel sottomarino delle isole Faer Oer

Pensare ad un complesso di isole nel bel mezzo dell’oceano Atlantico, battute dalle sferzate del vento e delle onde che forgiano queste terre, soprattutto nel periodo invernale, verrebbe da considerar ...

Al via il tunnel che collegherà la Scandivania al resto d’Europa. Una volta completato, sarà il tunnel sottomarino più lungo del mondo percorribile da auto e treni. Il tunnel del Fehmarn Belt, che sar ...Pensare ad un complesso di isole nel bel mezzo dell’oceano Atlantico, battute dalle sferzate del vento e delle onde che forgiano queste terre, soprattutto nel periodo invernale, verrebbe da considerar ...