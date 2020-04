Fiorentina, Kouamé: «Non vedo l’ora di esultare sotto la Curva Fiesole» (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’attaccante della Fiorentina Kouamé ha parlato del ritorno in campo con la nuova maglia viola Christian Kouamé ha partecipato a una diretta Instagram sul profilo ufficiale della Fiorentina: «Spero di tornare presto con la squadra, ma sono tranquillo e non ho fretta. Non vedo l’ora di giocare ed esultare sotto al Curva Fiesole». «Durante la quarantena ho un piano di allenamenti da seguire, manca solamente il pallone. Il mister Iachini ci chiama per sapere come stiamo e cosa facciamo. Con i compagni mi sento ogni giorno su Whatsapp», ha concluso l’attaccante viola. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Kouame : «Per Iachini gioco anche in porta! Sogno la Champions con la Fiorentina»

Fiorentina - Kouame : «Felice di aver scelto i viola. Quando ho visto Ribery…»

Fiorentina - Kouame : «» (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’attaccante dellaKouamé ha parlato del ritorno in campo con la nuova maglia viola Christian Kouamé ha partecipato a una diretta Instagram sul profilo ufficiale della: «Spero di tornare presto con la squadra, ma sono tranquillo e non ho fretta. Nonl’ora di giocare edal». «Durante la quarantena ho un piano di allenamenti da seguire, manca solamente il pallone. Il mister Iachini ci chiama per sapere come stiamo e cosa facciamo. Con i compagni mi sento ogni giorno su Whatsapp», ha concluso l’attaccante viola. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : #Fiorentina, Kouame: 'Non vedo l'ora di tornare in campo': L'attaccante: 'Spero si riprenda al più presto, sogno di… - FansCalcio : Fiorentina, Kouame: “Non vedo l’ora di tornare in campo” - MaurizioCulicc1 : RT @Fiorentinanews: Kouame: 'A fine aprile dovevo tornare ad allenarmi con la squadra. Iachini ogni tanto ci chiama per sapere come stiamo'… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Kouame: 'A fine aprile dovevo tornare ad allenarmi con la squadra. Iachini ogni tanto ci chiama per sapere come stiamo'… - Fiorentinanews : Kouame: 'Mi mancano le ca***** che dice Ceccherini nello spogliatoio. Quando sono arrivato in Italia mi ero dato un… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Kouamé Genoa, UFFICIALE: lunedì operazione al ginocchio per Kouamé CalcioMercato.it